Украина может лишиться железной дороги

Украина может остаться без железной дороги, если произойдёт приватизация основного перевозчика — «Укрзализныци» . Об этом заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

Планы приватизации перевозчика озвучивают те, кто не понимает, как работает железнодорожный транспорт, и не учитывает опыт европейских стран, сказал Кава в эфире YouTube канала CapitalTV.

Нечто подобное уже происходило в латиноамериканских странах и закончилось плачевно: прекратилось железнодорожное пассажирское движение и были демонтированы две трети путей.

В Европе железнодорожная инфраструктура находится в собственности государства. Что касается подвижного состава, то в большинстве стран Европы на рынке доминирует государственный перевозчик, — пояснил чиновник.