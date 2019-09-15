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Украина может лишиться железной дороги 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Украина может лишиться железной дороги
Фото: uz.gov.ua
Украина может остаться без железной дороги, если произойдёт приватизация основного перевозчика — «Укрзализныци». Об этом заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.
Планы приватизации перевозчика озвучивают те, кто не понимает, как работает железнодорожный транспорт, и не учитывает опыт европейских стран, сказал Кава в эфире YouTube канала CapitalTV.
Нечто подобное уже происходило в латиноамериканских странах и закончилось плачевно: прекратилось железнодорожное пассажирское движение и были демонтированы две трети путей.
В Европе железнодорожная инфраструктура находится в собственности государства. Что касается подвижного состава, то в большинстве стран Европы на рынке доминирует государственный перевозчик, — пояснил чиновник.
Ранее News.ru сообщал, что руководство «Укрзализныци» (аналог РЖД) в начале лета прошлого года пообещало пассажирам коренную модернизацию украинских железных дорог. Но, судя по отзывам тех, кто вынужден пользоваться услугами компании, ситуация на железных дорогах становится только хуже.
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Комментарии39
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Укрзализныця , РЖД
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