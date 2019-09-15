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Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса 

Газета.Ru 48 минут назад
Украина захотела облегчить жизнь Донбассу
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом пишет издание Hromadske.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намерен окончательно разрешить ситуацию с войной в Донбассе.
Министр заявил, что украинская сторона готова упростить жизнь людям.
«Для этого надо возможности, чтобы люди видели радио и телевидения, это тот пакет, которым мы готовим», — прокомментировал Пристайко.
Ранее сообщалось, что Украина не укажет в конституции особый статус Донбасса.
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