Американцы усомнились в эффективности новых санкций против России

Новый пакет американских санкций против России может навредить самим Штатам, пишет CNN. Подробнее в материале НСН.

Очередные санкции в отношении России, которые пытаются принять в Конгрессе США , могут навредить отношениям Вашингтона с партнерами и союзниками, пишет CNN.

«В последнем проявлении углубляющихся трещин в ранее объединенной экономической кампании Запада против России министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «настало время» для примирения в отношениях ЕС и Москвы. Эта французская увертюра случилась в то время, когда американские законодатели вернулись на работу, и по крайней мере два законопроекта о санкциях против России пробираются через Конгресс.

Но политики и эксперты сомневаются, являются ли дальнейшие односторонние санкции эффективным ответом на авантюризм российского президента Владимира Путина на фоне опасений, что они могут также навредить отношениям с американскими торговыми партнерами и союзниками», — цитирует спецкор НСН статью CNN.

Отмечается, что со времен первых санкций Запада против России в 2014 году российская экономика обзавелась некими механизмами защиты, и на фоне более тесного сотрудничества с Китаем, отчуждение от западного экономического клуба для Москвы уже незначительно.