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Американцы усомнились в эффективности новых санкций против России 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 55 минут назад
Американцы усомнились в эффективности новых санкций
Фото: РИА Новости
Новый пакет американских санкций против России может навредить самим Штатам, пишет CNN. Подробнее в материале НСН.
Очередные санкции в отношении России, которые пытаются принять в Конгрессе США, могут навредить отношениям Вашингтона с партнерами и союзниками, пишет CNN.
«В последнем проявлении углубляющихся трещин в ранее объединенной экономической кампании Запада против России министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «настало время» для примирения в отношениях ЕС и Москвы. Эта французская увертюра случилась в то время, когда американские законодатели вернулись на работу, и по крайней мере два законопроекта о санкциях против России пробираются через Конгресс.
Но политики и эксперты сомневаются, являются ли дальнейшие односторонние санкции эффективным ответом на авантюризм российского президента Владимира Путина на фоне опасений, что они могут также навредить отношениям с американскими торговыми партнерами и союзниками», — цитирует спецкор НСН статью CNN.
Отмечается, что со времен первых санкций Запада против России в 2014 году российская экономика обзавелась некими механизмами защиты, и на фоне более тесного сотрудничества с Китаем, отчуждение от западного экономического клуба для Москвы уже незначительно.
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Комментарии1
В мире , Политика , США , Владимир Путин , Жан-Ив Ле Дриан , ЕС , Конгресс США , CNN
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