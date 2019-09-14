Сноуден рассказал о разрушении стереотипов 

Разоблачитель секретов американских спецслужб путешествует по России, восхищается живущими в ней людьми, скучает по дому, но так просто в США не вернётся. Эдвард Сноуден рассказал о своей жизни вдалеке от родины в преддверии выхода в свет его книги "Личное дело", в которой и впрямь будет много личного. Мемуары появятся в продаже 17 сентября.
К выходу мемуаров Эдварда Сноудена о нем вдруг вспомнили почти все мировые СМИ. Но теперь всё иначе. Бывший сотрудник ЦРУ уже не прячется. Он работает, посещает галереи, ездит на метро, устраивает личную жизнь. И даже отвечает на вопросы репортеров о самом сокровенном — своей женитьбе. Совсем не как бывший агент.
"Она для меня — это даже большее, чем я заслужил. Мы познакомились на одном из сайтов знакомств. Тогда я оценил ее профиль на 10 из 10. А она мой не на 10, но достаточно высоко", — поделился бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден.
Получив вид на жительство в России, Сноуден женился на своей девушке Линдси Миллс. На их недавних фотографиях из соцсетей — сюрприз бывшему агенту на день рождения, новогодние праздники со своей супругой. С ней, кстати, Сноуден знаком вот уже 10 лет. Линдси тоже переехала в Россию. Сам же бывший сотрудник АНБ рассказывает, как жизнь в Москве разрушила все его стереотипы.