Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым

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Зеленский заявил о желании вернуть Крым 

Рамблер + ещё 19 35 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что своими основными задачами считает мир в Донбассе и возвращение Крыма. Об этом сообщает ТАСС.
«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу дипломатическую поддержку, санкционное давление наших партнеров, в том числе и Словакии», — подчеркнул Зеленский после переговоров с президентом Словакии.
Он также отметил, что рассчитывает на готовящемся саммите «нормандской четверки» решить вопрос с обменом по формуле «всех на всех», а также договориться о полном отводе войск от линии соприкосновения.
«Главная задача «нормандской четверки» — не поднимать, а окончательно решить вопрос с обменом пленными по формуле «всех на всех». Второй вопрос — это окончательное решение с разведением войск, сначала в Золотом и Петровском, а потом в четкие сроки на всей территории. И третье. Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, то мы должны понимать, что четкие сроки выборов будут после вывода оттуда всех войск», — заявил Зеленский.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В начале сентября Зеленский заявил, что в Киеве работают над новыми «форматами» возвращения полуострова. В ответ на его слова депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила Зеленскому «успокоиться и заняться йогой, медитацией или дельфинотерапией».
Комментарии432
В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Наталья Поклонская , Госдума
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