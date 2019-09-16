Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым

Зеленский заявил о желании вернуть Крым

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу дипломатическую поддержку, санкционное давление наших партнеров, в том числе и Словакии», — подчеркнул Зеленский после переговоров с президентом Словакии.

Он также отметил, что рассчитывает на готовящемся саммите «нормандской четверки» решить вопрос с обменом по формуле «всех на всех», а также договориться о полном отводе войск от линии соприкосновения.

«Главная задача «нормандской четверки» — не поднимать, а окончательно решить вопрос с обменом пленными по формуле «всех на всех». Второй вопрос — это окончательное решение с разведением войск, сначала в Золотом и Петровском, а потом в четкие сроки на всей территории. И третье. Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, то мы должны понимать, что четкие сроки выборов будут после вывода оттуда всех войск», — заявил Зеленский.