Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым 

Газета.Ru + ещё 10 9 минут назад
Украинский президент Владимир Зеленский назвал свои приоритетные задачи на посту главы государства. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Зеленского, он все-таки хочет вернуть Крым в состав Украины. Также глава Украины подчеркнул, что ему немаловажен вопрос окончания войны в Донбассе и установления там мира.
Он призвал страны выразить дипломатическую поддержку и санкционное давление против России.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что тема Крыма закрыта раз и навсегда.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Газета.Ru: последние новости
В Госдуме ожидают провокации из-за интеграции России и Белоруссии В Госдуме ожидают провокации из-за интеграции России и Белоруссии Иран ответил на заявления о возможных ударах США по нефтяным объектам Иран ответил на заявления о возможных ударах США по нефтяным объектам Премьер Украины придумал лучший способ ответить России Премьер Украины придумал лучший способ ответить России
В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском29
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии97
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»332
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой8
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца404
Видео
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
01:12
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
В мире Конфликты
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение