Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым

Украинский президент Владимир Зеленский назвал свои приоритетные задачи на посту главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, он все-таки хочет вернуть Крым в состав Украины . Также глава Украины подчеркнул, что ему немаловажен вопрос окончания войны в Донбассе и установления там мира.

Он призвал страны выразить дипломатическую поддержку и санкционное давление против России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.