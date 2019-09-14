Киев отказал ополченцам в полной амнистии

Украины Вадим Пристайко. Украинские власти не рассматривают возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, заявил глава МИД

«В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия», — приводит его слова ТАСС.

Пристайко также заявил, что Украина не будет вносить изменения в конституцию страны касательно предоставления особого статуса Донбассу. Он заявил, что этот вопрос регулируется проходящей в стране реформой децентрализации. При этом украинский министр напомнил, что Минские соглашения подразумевают реформу украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация.

«Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития — это децентрализация. Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов», — заявил он.