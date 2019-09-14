Киев отказал ополченцам в полной амнистии 

Украинские власти не рассматривают возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
«В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия», — приводит его слова ТАСС.
Пристайко также заявил, что Украина не будет вносить изменения в конституцию страны касательно предоставления особого статуса Донбассу. Он заявил, что этот вопрос регулируется проходящей в стране реформой децентрализации. При этом украинский министр напомнил, что Минские соглашения подразумевают реформу украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация.
«Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития — это децентрализация. Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов», — заявил он.
Пристайко ранее сообщал, что при подвижках по урегулированию в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией. После этого полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что на данный момент есть все условия для разрешения конфликта на Украине на основе Минских соглашений.