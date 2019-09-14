Кучма подозревает Францию и ФРГ в попытках повлиять на Зеленского в деле с РФ

Кучма считает, что на Зеленского могут повлиять во время проведения саммита в "нормандском" формате. В частности, страны-участницы могут оказывать влияние на президента Украины в вопросах выборов в Донбассе. По его мнению, Зеленскому будет тяжело на этой встрече.

"Зеленскому придется очень нелегко — он будет один против трех", — предположил Кучма.

Ранее на Украине заявили о переносе встречи "нормандской четверки".