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Москва призвала Вашингтон возобновить переговоры с талибами 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Россия призвала США возобновить переговоры с талибами
Фото: EPA/ИТАР-ТАСС
В Департаменте информации и печати МИД России указали на необходимость возобновления переговоров между Соединенными Штатами и (запрещенным в России террористическим) движением «Талибан».
По словам официального представителя катарского политического офиса (запрещенного в России террористического) движения «Талибан» Мохаммада Сохаила Шахина, делегация талибов* и спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов обсудили последнее развитие событий вокруг мирного процесса в Афганистане, передает ТАСС.
«С российской стороны была подчеркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов*. «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), в свою очередь, [на переговорах в Москве] подтвердил готовность к продолжению диалога с Вашингтоном», — сообщили в дипведомстве.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан» о прекращении огня в Афганистане, после чего заявил о «смерти» переговоров с талибами.
*Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Замир Кабулов , Дональд Трамп , МИД , Талибан , ИТАР-ТАСС , Афганистан , Москва , США
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