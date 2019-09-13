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В Киеве заявили об оттепели в отношениях с Москвой 

Рамблер + ещё 5 6 минут назад
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признал, что в настоящее время в отношениях между Москвой и Киевом наступила оттепель, сообщает ТАСС
По его словам президент Украины Владимир Зеленский планирует использовать это время с пользой для граждан страны.
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«Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Насколько Россия готова сейчас договариваться — есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать», — заявил Пристайко.
По его словам, украинский лидер в ближайшее время собирается возвратить на родину всех граждан страны, удерживаемых в России. При этом глава МИД поставил в пример недавно прошедший российско-украинский обмен заключёнными.
«Вы видите, с какой скоростью мы двигались в этот раз. На переговоры ушло несколько месяцев, сейчас идет работа по освобождению всех на всех. Это предполагает, что мы знаем списки, соглашаемся на эти списки», — подчеркнул политик.
Пристайко отметил, что Зеленский «не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные». По его мнению, навести порядок в стране можно только с помощью «украинского порядка».
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В мире , Видео , Политика , Украина , Киев , Москва
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