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Глава МИД Украины назвал оттепелью отношения между Москвой и Киевом 

ТАСС + ещё 1 31 минуту назад
Глава украинского МИД Вадим Пристайко охарактеризовал как оттепель состояние отношений между Украиной и Россией.
"Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Насколько Россия готова сейчас договариваться — есть определенное потепление, оттепель. И [президент Владимир] Зеленский пытается это использовать", — сказал Пристайко в пятницу в эфире украинского телеканала "Интер".
При этом глава МИД добавил, что президент Украины "не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные".
"Мы понимаем, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок придет на нашу землю", — добавил он.
Пристайко также заявил, что Украина в ближайшее время планирует вернуть сразу всех украинских удерживаемых лиц из Российской Федерации.
"Вы видите, с какой скоростью мы двигались в этот раз. На переговоры ушло несколько месяцев, сейчас идет работа по освобождению всех на всех. Это предполагает, что мы знаем списки, соглашаемся на эти списки. Мы планируем в ближайшее время наших ребят вернуть", — отметил министр.
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Комментарии22
В мире , Видео , Политика , Украина , Вадим Пристайко , МИД , Киев , Москва
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