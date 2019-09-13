Глава МИД Украины назвал оттепелью отношения между Москвой и Киевом

"Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Насколько Россия готова сейчас договариваться — есть определенное потепление, оттепель. И [президент Владимир] Зеленский пытается это использовать", — сказал Пристайко в пятницу в эфире украинского телеканала "Интер".

При этом глава МИД добавил, что президент Украины "не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные".

"Мы понимаем, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок придет на нашу землю", — добавил он.

Пристайко также заявил, что Украина в ближайшее время планирует вернуть сразу всех украинских удерживаемых лиц из Российской Федерации.