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Комиссия ООН начнёт расследование авиаударов в Идлибе 30 сентября 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Комиссия ООН расследует авиаудары в Идлибе
Фото: Reuters
Комиссия ООН по расследованию авиаударов в сирийском Идлибе начнёт работу 30 сентября. Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь создал комиссию для расследования серии инцидентов на северо-западе Сирии в идлибской зоне деэскалации, установленной согласно соглашению между Россией и Турцией», — сказал он на брифинге, его слова приводит ТАСС.
Как отметил Дюжаррик, комиссию возглавит представитель Нигерии генерал Чикадибиа Обиякор, в неё войдут представительница Сингапура Джанет Лим и представительница Португалии Мария Сантос-Паис.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Гутерреша о начале этого расследования.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Дмитрий Полянский , Антониу Гутерреш , ООН , ИТАР-ТАСС
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