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На Украине начались допросы освобожденных Россией моряков 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
На Украине начались допросы освобожденных Россией моряков
Фото: РИА Новости
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало допрос освобожденных украинских моряков, которые нарушили российскую границу в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.
«В эти дни в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных», — сообщил адвокат в соцсетях, передает RT.
Он отметил, что допрос проходит по делу о госизмене экс-президента страны Петра Порошенко по заявлению юриста Андрея Портнова.
В пятницу сообщалось, что Порошенко в ходе допроса в ГБР спрашивали об украинских военных в Керченском проливе.
25 ноября прошлого года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. В начале сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом все моряки были переданы Украине.
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Комментарии
В мире , Украина , Андрей Портнов , Петр Порошенко , СБУ , Киев
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