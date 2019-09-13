На Украине начались допросы освобожденных Россией моряков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало допрос освобожденных украинских моряков, которые нарушили российскую границу в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

«В эти дни в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных», — сообщил адвокат в соцсетях, передает RT.

В пятницу сообщалось, что Порошенко в ходе допроса в ГБР спрашивали об украинских военных в Керченском проливе.