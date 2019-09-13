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США ввели санкции против хакеров из КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
США ввели санкции против хакеров из КНДР
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты ввели санкции против трех хакерских группировок из КНДР, которые обвиняются в проведении кибератак.
«Санкции вводятся против трех северокорейских кибергрупп, ответственных за проведение опасных действий против жизненно важной инфраструктуры. Это хакерские группы Lazarus Group', Bluenoroff и Andfriel», — сообщило управление по контролю за иностранными активами Минфина США, передает ТАСС.
В докладе экспертов для СБ ООН сообщалось, что Северная Корея собрала около 2 млрд долларов на финансирование программ оружия массового уничтожения. При этом КНДР использует для получения средств кибератаки, утверждается в документе.
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В мире , США , Казначейство США , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , КНДР
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