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Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 1 48 минут назад
Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе
Фото: РИА Новости
Власти Украины прорабатывают возможность исполнения одного из пунктов минских договоренностей по Донбассу о проведении местных выборов. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), передает «Интерфакс-Украина».
«Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это», — сказал он и добавил, что предложение о проведении выборов в Донбассе также отвечает «формуле Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта.
Пристайко подчеркнул, что Киев намерен следовать минским соглашениям, однако исполнение этого пункта в нынешних условиях невозможно.
Представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма уточнил, что выборы в Донбассе можно будет провести только после вывода оттуда вооружения и установления на юго-востоке Украины контроля Киева. Однако, по его словам, лидеры «нормандской четверки» и в первую очередь президент Франции Эммануэль Макрон настаивают на скорейшем соблюдении этого пункта соглашений в ущерб Киеву.
«Действительно, мы не видим, чтобы это было в интересах Украины, по большому счету. Хотя дипломатия должна работать, как сегодня сказал президент», — добавил Кучма и подчеркнул, что данный вопрос не находится в его компетенции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи в «нормандском формате» в сентябре, но пока лидеры России, Франции и Германии не согласовали дату. На встрече он планирует обсудить «формулу Штайнмайера» — предложения бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
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Комментарии1
В мире , Украина , Франк-Вальтер Штайнмайер , Леонид Кучма , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Эммануэль Макрон , МИД , Интерфакс , Киев
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