Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский назвал условие выборов в Донбассе 

Рамблер + ещё 16 16 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможно проведение выборов в местные органы власти в Донбассе, сообщает ТАСС. По его словам, необходимо развести войска по линии соприкосновения и провести выборы согласно украинского законодательства.
Зеленский назвал дипломатию единственным способом для достижения мира в Донбассе
«Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском, затем по всей территории, а это 400 км. И только после этого мы можем говорить о формате выборов. Местные выборы там должны быть, но по украинскому законодательству», — подчеркнул президент.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал условия для проведения саммита «нормандской четвёрки», на котором планируется обсудить урегулирование ситуации в Донбассе. Он отметил, что для успеха «ожидаемой встречи в верхах», необходимо соблюсти три условия. Во-первых, помощник российского президента призвал отрегулировать разведение сил и средств на территории ДНР и ЛНР.
Во вторых, по его словам, до проведения саммита нужно письменно зафиксировать «формулу Штайнмайера», предусматривающую действие закона об особом статусе Донбасса. Наконец, третьим условием Ушаков назвал предварительное согласование результатов саммита, которые будут представлены общественности и «будут ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию этого кризиса».
Комментарии243
В мире , Видео , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
Названы условия для саммита «нормандской четверки»
Названы условия для саммита «нормандской четверки»59
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине8
Детям показали «Ревизор» с изнасилованием
Детям показали «Ревизор» с изнасилованием47
Реальный метод. Украине предложили войти в состав РФ
Реальный метод. Украине предложили войти в состав РФ571
Видео
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
01:27
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
В мире Украина
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
За что Путин выпил двадцать лет спустя
01:56
За что Путин выпил двадцать лет спустя
Политика Статьи
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
00:35
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
00:38
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
В мире
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
00:27
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
Общество Другое
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение