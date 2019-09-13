Зеленский назвал условие выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможно проведение выборов в местные органы власти в Донбассе, сообщает ТАСС . По его словам, необходимо развести войска по линии соприкосновения и провести выборы согласно украинского законодательства.

«Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском, затем по всей территории, а это 400 км. И только после этого мы можем говорить о формате выборов. Местные выборы там должны быть, но по украинскому законодательству», — подчеркнул президент.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал условия для проведения саммита «нормандской четвёрки», на котором планируется обсудить урегулирование ситуации в Донбассе. Он отметил, что для успеха «ожидаемой встречи в верхах», необходимо соблюсти три условия. Во-первых, помощник российского президента призвал отрегулировать разведение сил и средств на территории ДНР и ЛНР.

Во вторых, по его словам, до проведения саммита нужно письменно зафиксировать «формулу Штайнмайера», предусматривающую действие закона об особом статусе Донбасса. Наконец, третьим условием Ушаков назвал предварительное согласование результатов саммита, которые будут представлены общественности и «будут ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию этого кризиса».