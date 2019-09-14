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Папа Римский Франциск высказался против пожизненного заключения 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Папа Римский высказался против пожизненного заключения
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск считает пожизненное заключение ограничением надежды на новое начало. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в субботу в ходе встречи с представителями пенитенциарной полиции.
"Пожизненное заключение не предлагает решения проблем, но представляет проблему. Потому что нельзя лишать права на новое начало", — сказал понтифик. "Каждое общество, — продолжил он, — обязано поддерживать надежду и делать все, чтобы наказание не ущемляло права на надежду и новую попытку примирения". Франциск также отметил, что "переполненные тюрьмы становятся источником гнева", а не "местом исправления".
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В мире , ФРАНЦИСК , Католическая церковь
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