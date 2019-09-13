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Решившийся улететь в космос миллиардер оставил бизнес 

Lenta.ru 47 минут назад
Миллиардер решил улететь в космос и продал бизнес
Фото: Rodrigo Reyes Marin / AFLO
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава согласился продать контрольный пакет акций онлайн-ретейлера одежды, обуви и аксессуаров Zozo. Покупателем станет Yahoo Japan, а стоимость сделки оценивается в 3,7 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.
Маэдзава продаст 30,4 процента Zozo, до сих пор ему принадлежало 36,8 процента. Кроме того, по соглашению, он должен будет оставить пост генерального директора компании.
Маэдзава, состояние которого Forbes оценивает в 2,2 миллиарда долларов, — известный коллекционер произведений искусства. Например, в 2017 году он купил картину Жана-Мишеля Баскии за 110,5 миллиона долларов, стоимость стала рекордной для полотен американских художников. В сентябре 2018-го японский миллиардер стал первым космическим туристом, который отправится к орбите Луны.
В начале сентября основатель ретейл-империи Fast Retailing и владелец сети магазинов Uniqlo Тадаси Янаи объявил, что хочет, чтобы его бизнес унаследовала женщина. По его мнению, руководители женского пола настойчивы и внимательны к деталям.
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