Японские эксперты приедут на Кунашир

Группа экспертов из Японии в пятницу отправится на Кунашир

Группа японских экспертов в пятницу отправляется из порта Немуро на Хоккайдо на курильский остров Кунашир, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы генерального консульства Японии на Сахалине Ясухико Симидзу.

"Группа японских экспертов в пятницу отправляется из порта Немуро на Хоккайдо на курильский остров Кунашир. Делегация прибудет на Курилы теплоходом "Этопирика", — рассказал собеседник агентства.

По словам Симидзу, стороны обсудят в ходе визита вопросы обращения с отходами и проведут ряд консультационных встреч.

В конце августа группа чиновников из администрации Сахалинской области и бизнесменов Кунашира посетила в Японии мусоросжигательные и перерабатывающие объекты для реализации одного из направлений двустороннего сотрудничества на южных Курилах по сокращению там отходов.