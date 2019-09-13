Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Между Москвой и Каракасом появится авиасообщение 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Между Москвой и Каракасом появится авиасообщение
Фото: Marcos Salgado/Xinhua
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о скором появлении прямых рейсов между столицами России и южноамериканской республики.
Мадуро пояснил, что это позволит венесуэльской молодёжи летать на отдых в Москву, но иных подробностей не раскрыл, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru ранее, министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо приедет в октябре в Россию. Руководитель ведомства в кулуарах Мирового нефтяного конгресса сообщил журналистам, что в РФ он планирует встречи на министерском уровне, а также с руководством «Роснефти».
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
News.ru: последние новости
Супрун разглядела у Зеленского раздвоение личности Супрун разглядела у Зеленского раздвоение личности Американская пара судится с клиникой из-за рождения ребёнка другой расы Американская пара судится с клиникой из-за рождения ребёнка другой расы Белый дом не выразил полной уверенности в переговорах Трампа и Роухани Белый дом не выразил полной уверенности в переговорах Трампа и Роухани