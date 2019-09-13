Сенцов сделал Зеленскому необычный подарок

Сенцов подарил Зеленскому банку из российской тюрьмы

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной режиссер Олег Сенцов выступил на проходящей в Киеве 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) и подарил президенту Владимиру Зеленскому символический подарок. Об этом пишет украинская редакция издания «Радио Свобода».

Символическим подарком оказалась банка, которую Сенцов хранил на протяжении пяти лет в тюрьме. Эта банка обклеена синей и желтой лентами, поверх которых написан лозунг «Слава Украине!». Бывший заключенный утверждает, что хранил в ней чай. Сенцов уверен, что эта банка «очень раздражала российских тюремщиков» во всех местах лишения свободы, в которых он успел побывать за последние пять лет.

Вручая президенту эту банку, Сенцов положил в нее выданную ему в российской тюрьме именную метку с красной полоской, которая означает, что заключенный склонен к бегству. Таким образом, по его словам, он хотел бы начать на Украине новую традицию. «Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно скорее наполнилась знаками тех, кто все еще находится в плену — в России, в Донбассе, в Крыму», — сказал Сенцов, попросив Зеленского добиться этого как можно быстрее.

Ранее осужденный в России за терроризм Сенцов сжег тюремную робу, пожелав российским тюремщикам «гореть в аду». За происходящим наблюдали члены семьи и знакомые режиссера, в том числе дети. После того, как роба оказалась в огне, послышались возгласы «Слава Украине!» и «Хорошо горит!». Украинец признался, что почувствовал облегчение после своего поступка.

Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги.