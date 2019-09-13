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Сенцов подарил Зеленскому банку из российской тюрьмы 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Сенцов сделал Зеленскому необычный подарок
Фото: @krymrealii
Освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной режиссер Олег Сенцов выступил на проходящей в Киеве 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) и подарил президенту Владимиру Зеленскому символический подарок. Об этом пишет украинская редакция издания «Радио Свобода».
Сенцов сжег тюремную робу на камеру
Символическим подарком оказалась банка, которую Сенцов хранил на протяжении пяти лет в тюрьме. Эта банка обклеена синей и желтой лентами, поверх которых написан лозунг «Слава Украине!». Бывший заключенный утверждает, что хранил в ней чай. Сенцов уверен, что эта банка «очень раздражала российских тюремщиков» во всех местах лишения свободы, в которых он успел побывать за последние пять лет.
Вручая президенту эту банку, Сенцов положил в нее выданную ему в российской тюрьме именную метку с красной полоской, которая означает, что заключенный склонен к бегству. Таким образом, по его словам, он хотел бы начать на Украине новую традицию. «Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно скорее наполнилась знаками тех, кто все еще находится в плену — в России, в Донбассе, в Крыму», — сказал Сенцов, попросив Зеленского добиться этого как можно быстрее.
Ранее осужденный в России за терроризм Сенцов сжег тюремную робу, пожелав российским тюремщикам «гореть в аду». За происходящим наблюдали члены семьи и знакомые режиссера, в том числе дети. После того, как роба оказалась в огне, послышались возгласы «Слава Украине!» и «Хорошо горит!». Украинец признался, что почувствовал облегчение после своего поступка.
Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».
В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги.
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Комментарии8
В мире , Украина , Керченский пролив , Киев
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