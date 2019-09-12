Лукашенко рассказал, когда уйдет с должности президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, почему до сих пор не сложил полномочия главы государства, сообщает издание «БелНовости». По словам белорусского национального лидера, он ждёт, когда во власть придут новые люди.

Заявление президента прозвучало на встрече Лукашенко с главами районов страны. Накануне глава государства сделал ряд назначений новых руководителей районных администраций. При этом, обращаясь к новоиспечённым главам районов, Лукашенко подчеркнул, что они представляют собой новое поколение, которое в будущем должно составить конкуренцию действующим министрам, губернаторам и членам правительства.

Продолжая тему, президент отметил, что именно отсутствие «свежей крови» в правительстве до сих пор удерживает его на своём посту. Лукашенко заявил, что не может «спокойно уйти и жить», пока во власть не придёт новое поколение чиновников.