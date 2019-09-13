Супрун заподозрила раздвоение личности у Зеленского

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у украинского лидера Владимира Зеленского раздвоение личности. Об этом сообщает издание LB.ua.

По ее словам, она не виделась с главой Украины или членами его команды между двумя турами выборов.

"Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем готического романа Р. Стивенсона, который переживает раздвоение личности. — "Газета.Ru"), — пояснила Супрун.

Она выразила предположение, что украинский президент играет разные роли.