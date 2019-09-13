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Супрун заподозрила раздвоение личности у Зеленского 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у украинского лидера Владимира Зеленского раздвоение личности. Об этом сообщает издание LB.ua.
По ее словам, она не виделась с главой Украины или членами его команды между двумя турами выборов.
"Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем готического романа Р. Стивенсона, который переживает раздвоение личности. — "Газета.Ru"), — пояснила Супрун.
Она выразила предположение, что украинский президент играет разные роли.
Ранее сообщалось, что кабмин Украины уволил Ульяну Супрун.
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В мире , Видео , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Газета.Ru
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