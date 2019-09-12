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Депутат Рады прогулялся по залу заседаний в носках 

360tv.ru 1 час назад
Депутат Рады прогулялся по залу заседаний в носках
Фото: Варвара Квитка/ Facebook
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Жмеренецкий разулся и прогулялся по залу заседаний в одних носках. Журналистка Варвара Квитка выложила в Facebook фотографии босоногого депутата, сообщило РИА ФАН.
«Новая рубрика подоспела: носки дня. Слуга народа Алексей Жмеренецкий ходит в парламенте б̶о̶с̶и̶к̶о̶м̶ в носках по коврам. Воспитание или новые туфли жмут?» — подписала представительница СМИ.
Квитка поделилась с Жмеренецким лайфхаком. Она предложила депутату надевать носки потоньше или приносить тапочки в пакете, как школьники — «переобувачку»/«сменку».
Пользователи соцсети выдвинули свои предположения, почему все же разулся депутат.
«Бабушка связала», — смеются подписчики.
Другие возражают: «Просто человек чувствует себя на работе как дома».
А еще он просто может быть последователем депутата Верховной рады VIII созыва Надежды Савченко, которая любила ходить по залу в одних носках, предположили в Сети.
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Комментарии
В мире , Украина , Надежда Савченко , Верховная Рада , РИА ФАН
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