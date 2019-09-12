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«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс 

Lenta.ru 33 минуты назад
Мария Левченко-Цемах, дочь участника обмена между Россией и Украиной Владимира Цемаха, подтвердила, что ее отец вернулся на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Ее слова приводит «Настоящее время».
Дело MH17: Нидерланды пожалели о выдаче Цемаха России
На вопрос журналиста издания о дальнейших планах Мария ответила: «Жить». При этом она отказалась говорить, виновен ли ее отец в крушении малайзийского лайнера в Донбассе. «Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего», — подчеркнула Левченко-Цемах.
Она также подтвердила допрос отца следователями из Нидерландов.
О возможном возвращении Цемаха в Донбасс стало известно накануне, 11 сентября. Его дочь опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» пост со словами «Едем домой». Тогда украинские СМИ предположили, что Владимир и Мария выехали в ДНР.
В тот же день сообщалось, что прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе, рассматривают Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». За несколько дней до этого группа депутатов Европарламента обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать Владимира Цемаха.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. 19 июня были названы имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.
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В мире , Видео , Владимир Цемах , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Владимир Зеленский , Игорь Гиркин , Европарламент , Москва , Нидерланды
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