«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс

Украиной Мария Левченко-Цемах, дочь участника обмена между Россией Владимира Цемаха , подтвердила, что ее отец вернулся на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Ее слова приводит «Настоящее время».

На вопрос журналиста издания о дальнейших планах Мария ответила: «Жить». При этом она отказалась говорить, виновен ли ее отец в крушении малайзийского лайнера в Донбассе. «Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего», — подчеркнула Левченко-Цемах.

Она также подтвердила допрос отца следователями из Нидерландов.

О возможном возвращении Цемаха в Донбасс стало известно накануне, 11 сентября. Его дочь опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» пост со словами «Едем домой». Тогда украинские СМИ предположили, что Владимир и Мария выехали в ДНР.

В тот же день сообщалось, что прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе, рассматривают Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.