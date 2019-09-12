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Зеленский пожелал обсудить с Путиным сроки проведения «нормандской» встречи 

Газета.Ru 1 час назад
Зеленский анонсировал разговор с Путиным
Фото: РИА Новости
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хочет поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным насчет сроков проведения саммита а "нормандском формате". Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил Зеленский, в настоящее время сроки проведения встречи пока не установлены. Однако он подчеркнул, что надеется в ближайшее время обсудить сроки проведения мероприятия с Путиным.
По словам президента Украины, обсуждение сроков с главой России не означает их личную встречу. Он подчеркнул, что не планирует видеться с Путиным до "нормандского" саммита.
"В ближайшее время будет контакт с президентом России по поводу сроков", — уточнил Зеленский.
Заключая, Зеленский добавил, что лидера "нормандского формата" обсудят на встрече "формулу Штайнмайера".
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала сроки проведения "нормандского" саммита.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин
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