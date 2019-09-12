Зеленский анонсировал разговор с Путиным

Зеленский пожелал обсудить с Путиным сроки проведения «нормандской» встречи

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хочет поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным насчет сроков проведения саммита а "нормандском формате". Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Зеленский, в настоящее время сроки проведения встречи пока не установлены. Однако он подчеркнул, что надеется в ближайшее время обсудить сроки проведения мероприятия с Путиным.

По словам президента Украины, обсуждение сроков с главой России не означает их личную встречу. Он подчеркнул, что не планирует видеться с Путиным до "нормандского" саммита.

"В ближайшее время будет контакт с президентом России по поводу сроков", — уточнил Зеленский.

Заключая, Зеленский добавил, что лидера "нормандского формата" обсудят на встрече "формулу Штайнмайера".