Саманта Пауэр сделала признание по России

Саманта Пауэр заявила, что блокировала Россию в СПЧ ООН вопреки Вашингтону

По ее словам, это был редкий случай, когда установка от начальства не соответствовала ее личным убеждениям.

Она пояснила, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН имеют негласную договоренность: поддерживать друг друга при избрании в СПЧ. Поэтому Вашингтон, несмотря на разногласия с Москвой, потребовал проголосовать за Россию.

"Но в этот день мое настроение было иным. С того момента, когда я прибыла в ООН, произошло слишком многое, чтобы я могла позволить себе не голосовать в соответствии со своей совестью", — пишет Пауэр.

Голосование шло по регионам, России противостояли Хорватия и Венгрия, за которые проголосовала экс-постпред.

Так, Венгрия получила 144 голоса, Хорватия — 114, а Россия — 112. По словам Пауэр, это вызвало "всеобщий шок".

Она предполагает, что именно ее голос был решающим: если бы Хорватия получила на один голос меньше, а Россия — на голос больше, то предстоял бы второй тур, где Москва бы добилась победы "угрозами и взятками".

"Это был первый раз в истории, когда ее правительство (России. — Прим. ред.) проиграло крупные выборы в ООН", — пишет Пауэр.

По ее словам, она не послушала указаний Вашингтона из-за разногласий с Москвой по многим вопросам, прежде всего по Украине.