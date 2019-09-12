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Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле для участия в учениях 

РИА Новости 1 час назад
Мадуро рассказал о вооружении ополчения
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о вооружении народного ополчения для участия в военных учениях на границе с Колумбией.
"Сейчас мы находимся на этапе вооружения народного ополчения. Для выдачи более полумиллиона единиц оружия армия Венесуэлы задействует свои правовые и институциональные механизмы", — сказал Мадуро в ходе телетрансляции из штата Гуарико, которая велась в Twitter.
В начале 2019 года Мадуро заявил о формировании более 50 тысяч подразделений народного ополчения, его численность к декабрю этого года должна вырасти до трех миллионов человек.
По словам Мадуро, правительство и военное руководство страны в настоящий момент занимаются организацией участия обученного контингента ополчения в военных учениях на границе с Колумбией.
Масштабные военные учения на границе с Колумбией проходят с 10 по 28 сентября 2019 года. В эти сроки будут приведены в готовность все системы вооружений.
Как отметил президент Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Хуан Гуаидо , Венесуэла , Колумбия
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