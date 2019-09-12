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Нетаньяху оценил важность отношений с Путиным 

BFM.RU + ещё 1 25 минут назад
Нетаньяху оценил отношения с Путиным
Фото: Reuters
Из-за противоречия в задачах российских и израильских ВВС между ними могли быть столкновения в Сирии, но этого удалось избежать благодаря тесным связям лидеров двух стран. Об этом в интервью РБК рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Прямой контакт с президентом Путиным, по словам Нетаньяху, представляет огромную ценность.
«Именно это позволило предотвратить столкновение, откровенно говоря — почти неизбежное, — из-за противоречия между задачами российских ВВС и нашими военными действиями во время операции в Сирии. Это если мы говорим о негативных ситуациях. Но есть и положительные моменты, в частности развитие взаимовыгодных экономических связей», — сообщил Нетаньяху.
Тесная координация позволила нейтрализовать возможные негативные последствия, продолжил израильский премьер.
«Эта координация возможна только потому, что я и президент Путин уважаем друг друга. Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения. Говорим прямо, называя вещи своими именами», — охарактеризовал собеседник сложившийся диалог с российским президентом.
Очередная встреча Нетаньяху и Путина состоится в четверг, 12 сентября, когда глава правительства Израиля приедет на переговоры в Сочи.
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Комментарии1
В мире , Ближний Восток , Политика , Биньямин Нетаньяху , РБК , Израиль
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