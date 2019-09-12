Нетаньяху оценил отношения с Путиным

Нетаньяху оценил важность отношений с Путиным

Из-за противоречия в задачах российских и израильских ВВС между ними могли быть столкновения в Сирии , но этого удалось избежать благодаря тесным связям лидеров двух стран. Об этом в интервью РБК рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Прямой контакт с президентом Путиным, по словам Нетаньяху, представляет огромную ценность.

«Именно это позволило предотвратить столкновение, откровенно говоря — почти неизбежное, — из-за противоречия между задачами российских ВВС и нашими военными действиями во время операции в Сирии. Это если мы говорим о негативных ситуациях. Но есть и положительные моменты, в частности развитие взаимовыгодных экономических связей», — сообщил Нетаньяху.

Тесная координация позволила нейтрализовать возможные негативные последствия, продолжил израильский премьер.

«Эта координация возможна только потому, что я и президент Путин уважаем друг друга. Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения. Говорим прямо, называя вещи своими именами», — охарактеризовал собеседник сложившийся диалог с российским президентом.

Очередная встреча Нетаньяху и Путина состоится в четверг, 12 сентября, когда глава правительства Израиля приедет на переговоры в Сочи.