Нетаньяху предупредил Россию об опасности

Он отметил, что российской стороне может навредить в перспективе радикальная форма ислама, которую навязывает иранская сторона.

«Самая большая опасность для будущего России — радикальный ислам», — добавил Нетаньяху.

По его мнению, очень часто позиции Ирана и России не совпадают по ключевым вопросам.

Нетаньяху подчеркнул, что уже говорил об опасности российскому лидеру Владимиру Путину

Ранее Нетаньяху признался, что дорожит дружбой с Путиным.