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Нетаньяху предупредил Россию об опасности 

Газета.Ru 40 минут назад
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что российской стороне грозит опасность со стороны Ирана. Об этом он сказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Он отметил, что российской стороне может навредить в перспективе радикальная форма ислама, которую навязывает иранская сторона.
«Самая большая опасность для будущего России — радикальный ислам», — добавил Нетаньяху.
По его мнению, очень часто позиции Ирана и России не совпадают по ключевым вопросам.
Нетаньяху подчеркнул, что уже говорил об опасности российскому лидеру Владимиру Путину.
Ранее Нетаньяху признался, что дорожит дружбой с Путиным.
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В мире , Ближний Восток , Видео , Политика , Григорий Березкин , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин
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