Зеленский высказался о встрече в «нормандском формате»

Зеленский высказался о будущем переговоров в «нормандском формате»

Украинский лидер надеется на скорую встречу с главами государств-участников «нормандского формата».

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, что переговоры в «нормандском формате» состоятся в ближайшее время в Париже. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

По данным пресс-службы, в среду, 11 сентября, в Киеве состоялась церемония вручения верительных грамот послов ряда стран, в том числе Франции.

«Глава государства отметил роль Франции в рамках "нормандского формата" и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время», — сказано в сообщении.