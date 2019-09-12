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Зеленский высказался о будущем переговоров в «нормандском формате» 

ТК «Звезда» + ещё 2 52 минуты назад
Зеленский высказался о встрече в «нормандском формате»
Фото: president.gov.ua
Украинский лидер надеется на скорую встречу с главами государств-участников «нормандского формата».
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, что переговоры в «нормандском формате» состоятся в ближайшее время в Париже. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.
По данным пресс-службы, в среду, 11 сентября, в Киеве состоялась церемония вручения верительных грамот послов ряда стран, в том числе Франции.
«Глава государства отметил роль Франции в рамках "нормандского формата" и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время», — сказано в сообщении.
В конце августа Зеленский во время встречи с Джоном Болтоном, занимавшим на тот момент пост советника президента США по национальной безопасности, заявил, что в Киеве надеются на присоединение Соединенных Штатов к «нормандскому формату».
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В мире , Украина , Джон Болтон , Владимир Зеленский
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