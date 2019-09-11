Болгарам стало опасно дружить с Россией

Лидеру болгарского движения «Русофилы» Николаю Малинову предъявлено обвинение в шпионаже и попытке повлиять на общественное мнение страны. Премьер Борисов заявляет, что дело Малинова не имеет отношения к российско-болгарским отношениям. Но дело о «русском следе» в момент возможного возобновления переговоров по «Южному потоку» и строительству АЭС в Белене выглядит очень неоднозначно.

В среду болгарский премьер-министр Бойко Борисов объявил, выступая на заседании своего правительства: арест лидера движения «Русофилы» Николая Малинова (обвиненного в шпионаже) нельзя увязывать с российско-болгарскими отношениями. Тем не менее, в том же заявлении Борисов именно что связал одно с другим — он упомянул через запятую задержание Малинова, недавний антироссийский демарш болгарского МИДа , и происки неких российских олигархов.

«Когда происходит нечто, с чем мы не согласны, то МИД реагирует», — цитировал ТАСС слова главы правительства страны. Напомним, что болгарскому внешнеполитическому ведомству (которым руководят коллеги премьера из «проевропейской» партии ГЕРБ), не понравилось то, что операцию Красной Армии в Болгарии в 1944 году назвали освобождением.

«Второе. Когда российские олигархи пытаются реализовывать в Болгарии проекты, связанные с нашим военно-промышленным комплексом, и другие (проекты), то наши специальные службы вместе с другими службами и прокуратурой работают», — объявил Борисов.

Николая Малинова, чья организация «Русофилы» занимается либо гуманитарными акциями (в частности, ухаживает за памятниками русским солдатам), либо проводит политические кампании (например, был организован референдум о необходимости развития ядерной энергетики в Болгарии), обвинили в том, что он якобы передавал секретную информацию иностранным организациям. Организаций две: Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» (которым руководит Малофеев) и Российский институт стратегических исследований (РИСИ), чьим директором является Решетников.

К слову, болгарский прокурор Сотир Цацаров объявил, что Решетникову запрещен въезд на территорию Болгарии сроком на 10 лет. Что касается этого запрета, то, как заметил руководитель РИСИ, он надеется дожить до 83 лет (когда срок запрета закончится), вновь посетить страну и встретиться со своими болгарскими друзьями. «Ничего серьезного под обвинениями нет, это все притянуто за уши», — заявил телеканалу Царьград Решетников, комментируя обвинения болгарского прокурора. Но передача информации «Двуглавому орлу» и РИСИ были не единственным преступлением, в котором пытаются уличить лидера «Русофилов».

Малинов также якобы собирался участвовать в приобретении болгарского телекоммуникационного оператора, используя средства российского банка, и тем самым, «через приобретение доходной отрасли Болгарии», влиять на социальную и политическую жизнь страны. Целью Малинова было влияние на политическую жизнь «не явно», а тайным способом, заявили в болгарской прокуратуре. Почему приобретение телекоммуникационного оператора сочли чем-то криминальным, не поясняется.

Отношение ко всем этим «актам шпионажа» Малинова могут иметь банкир Василев и оружейный барон Гебрев, чьи имена муссирует болгарская пресса, в связи с делом лидера «Русофилов». Но само появление этих имен выглядит симптоматичным (так же, как и то, что премьер-министр Борисов вдруг заговорил об интересе «российских олигархов» к болгарскому ВПК).

Само обвинение Малинова в передаче секретной информации выглядит абсурдным, подчеркнула в комментарии газете ВЗГЛЯД болгарский издатель и общественный деятель Светлана Шаренкова

«Доступ к секретным данным может разрешить только специализированное агентство здесь в Болгарии, причем только после прохождения всех соответствующих проверок. Малинов не государственный деятель и таких проверок, конечно, не проходил.

Сфера его деятельности — развитие культурных и духовных связей с Россией», — пояснила она.

«Обвинения в шпионаже в пользу другого государства требуют очень веских доказательств, — добавила Шаренкова. — Пока прокуратура не предъявила никаких конкретных фактов, ограничившись общими заявлениями о наличии некоей засекреченной информации, которую нельзя разглашать». Вряд ли доказательством преступного умысла лидера «Русофилов» можно считать обнаруженный при обыске доклад «Необходимость геополитической переориентации Болгарии», описывающий текущую ситуацию в стране и меры, которые следует принять для изменения ориентации на Россию «на основе православия и славянской культуры и традиций».

О том, что обвинения против Малинова шиты белыми нитками, может свидетельствовать следующий факт. Предполагаемый шпион, которому может грозить до 15 лет тюрьмы, после ареста отпущен. Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, болгарское законодательство (в отличие от российского) позволяет арестовывать человека без предъявления обвинений. Так и произошло с Малиновым. Общественный деятель сообщил, что он был освобожден под залог 50 тысяч левов (около 28 тысяч долларов) и подписку о невыезде.

Но нет никакой гарантии, что «шпионское дело» заглохнет. Как уже говорилось выше, появление в этом контексте господина Гебрева, которого сама же болгарская пресса называет «скандальным торговцем оружием» крайне симптоматично. Этот бизнесмен уже становился главным фигурантом антироссийской кампании. Причем, кампании, связанной с историей Скрипалей. Весной этого года Емельян Гебрев вдруг заявил финансируемому Конгрессом США радио «Свободная Европа» (и это заявление тиражировалось, в частности, через совместный медиапроект Радио «Свобода» и «Голоса Америки») о том, что еще в 2015 году его пытались отравить «Новичком».

«Болгарский след» тогда же активно раскручивал портал Bellingcat, который, как считается, связан с британским Минобороны . Портал называл имя некоего «агента ГРУ Дениса Сергеева (он же Сергей Федотов ), который якобы был третьим участником отравления в Солсбери, помимо Петрова и Боширова. Именно тот же Сергеев-Федотов, по утверждению Bellingcat, и пытался в 2015 году отравить оружейного магната Гебрева. Причем пытался дважды, и оба раза безрезультатно.

Правда, версия об атаке «Новичком» в Болгарии начала быстро разваливаться, когда в феврале с британскими коллегами встретился все тот же болгарский прокурор Сотир Цацаров. Как сообщало РИА ФАН, Цацаров заявил: встреча с британцами была бесполезной, поскольку Гебрева пытались отравить не «Новичком», а хлорпирифосом, средством от садовых вредителей, которое продается в любом магазине сельхозтоваров. Никаких подтверждений «участия ГРУ» в отравлении Гебрева с тех пор так и не появилось, а само отравление (если оно действительно имело место) походит на следствие бизнес-разборок.

Покушение, по словам Гебрева, было связано с тем, что в 2015 году он намеревался приобрести завод по производству боеприпасов и взрывчатки «Дунарит» в городе Русе. Завод он, кстати, действительно в итоге купил, а на момент покушения боролся за «Дунарит» с другим бизнесменом, упомянутым выше банкиром Цветаном Василевым. Тогда-то и начали приплетать «русский след», а именно фигуру Константина Малофеева — в болгарских СМИ утверждалось, что он через своих бизнес-партнеров (среди которых называли и Василева) также присматривался к «Дунариту». Подтверждений этому, впрочем, нет.

Что же касается телекоммуникационного оператора, о котором говорил прокурор Цацаров, то речь видимо, о следующем. Три года назад сообщалось, что Малофеев проявлял интерес к покупке главной телекоммуникационной компании Болгарии Vivacom. Но сделка о покупке компании так и не состоялась.

Но похоже, что Малинова сейчас будут пытаться затянуть в некое новое «дело о русском вмешательстве», учитывая то, что он, по собственному признанию, познакомил Цветана Василева с Малофеевым. Намек на то, почему это дело появилось именно сейчас, можно увидеть заявлении президента Болгарии Румена Радева по поводу дела «Русофилов». Заявление было очень жестким:

«Бессилие правительства справиться с тяжелыми проблемами в стране, и полный провал правительства в стратегических для нашего европейского развития приоритетах, вырождается в панический поиск врага и в прошлом, и в будущем.

Так чтобы люди непрерывно противопоставлялись друг другу и не могли объединиться и призвать к ответу за сегодняшние проблемы и провалы», — заявил президент. Радев призвал силовые структуры предоставить неоспоримые факты вины Николая Малинова, сообщает Rеgnum.

Такое различие подходов, объясняется разным «бэкграундом» президента и премьера. Борисов, как уже говорилось, представляет партию ГЕРБ, ориентирующуюся на Евросоюз НАТО . Радев, хоть и был избран как независимый кандидат, но пользовался поддержкой Болгарской социалистической партии (БСП) — наследников коммунистов . Оппоненты пытались уличить Радева в поддержке социалистов на парламентских выборах. Сейчас БСП и ГЕРБ борются за пост мэра Софии, да и в целом за власть в стране — и парламент, и исполнительная власть, поделилась между двумя этими силами. «Шпионский скандал», который каким-либо образом задевает одну из сил, может пойти на пользу другой. Обвиненный в шпионаже Малинов — бывший депутат парламента от БСП. Он признался в том, что с банкиром Василевым его познакомил бывший премьер-министр Сергей Станишев , также представитель БСП.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, болгарская пресса, комментируя дело Малинова, предполагает: ситуация связана, в первую очередь с внутриполитическим противостоянием. Хотя на деле лидер «Русофилов» Малинов, который ранее состоял в Соцпартии, всерьез разошелся с бывшими соратниками из-за отношения к воссоединению Крыма с Россией, а также по «украинскому вопросу». Так что, можно предположить, что премьер Борисов отчасти прав: дело Малинова имеет отношение не только к отношениям России и Болгарии.

Помимо внутриполитического момента, в деле Малинова можно отметить и игру для внешнего потребителя — болгарское правительство демонстрирует, что в одной из стран ЕС и НАТО «пресечено российское вмешательство». Такие факты вызывают беспокойство, учитывая, что сейчас перед Болгарией и Россией стоят такие важные совместные стратегические проекты, как продолжение «Турецкого потока», строительство АЭС в Белене и так далее, отметила Светлана Шаренкова.

Константин Косачев. В Москве уже отозвались на уголовное дело против активного сторонника сближения Болгарии с Россией. «Мы крайне обеспокоены происходящим. У нас есть все основания считать, что именно гражданская общественно-политическая позиция и является предметом озабоченности и внимания болгарских властей. В этом случае, речь идет о чисто антироссийской акции», — так в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил дело Малинова глава комитета Совфеда по международным делам

«Это прямое нарушение прав человека, болгарской конституции и болгарского законодательства, которое предусматривает обеспечение возможности различных точек зрения и плюрализма мнений, — заметил Косачев. — С этим связана наша обеспокоенность и наше позиционирование в этом вопросе. Детали этой истории мы сейчас выясняем по дипломатическим каналам — при всем понимании того, что в данном случае речь идет о взаимоотношениях болгарских властей со своими собственными гражданами».

Пока же можно констатирвоть, что болгарские правоохранители решили «накрыть» не только Малинова, но и движение в целом. Один из секретарей исполнительного бюро «Русофилов» Георги Дуков рассказал РБК, что в понедельник на допросы были вызваны 15 сотрудников организации. Вызовы стали неожиданностью, но само дело выглядит тщательно спланированным, в нем принимают участие большое количество следователей, отметил Дуков.