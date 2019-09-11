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Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Эрдоган и Меркель обсудили Сирию
Фото: Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в среду телефонные переговоры. Об этом говорится в распространенном канцелярией турецкого лидера заявлении.
"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, тема беженцев и ситуация в Сирии и Ливии", — отмечается в сообщении.
5 сентября Эрдоган заявил, что Турция готова открыть двери для беженцев в Европу, если не получит необходимую поддержку от Запада. 9 сентября представитель Еврокомиссии Наташа Берто сообщила, что Евросоюз уже предоставил Турции 5,6 млрд евро из согласованных 6 млрд на борьбу с миграционным кризисом.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , Реджеп Эрдоган , Ангела Меркель , ЕС , Еврокомиссия , Германия , Ливия , Сирия , Турция
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