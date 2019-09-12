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За жизнь в Италии решили заплатить 25 тысяч евро 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
За переезд в Италию заплатят 25 тысяч евро
Фото: globallookpress.com
Власти административной области Молизе на юге Италии предложили пособие желающим переехать в один из населенных пунктов региона с населением до двух тысяч жителей. Об этом сообщает The Guardian.
Размер пособия составит 700 евро (около 50 тысяч рублей) в месяц, его новоприбывшим будут выплачивать в течение трех лет — таким образом, общая сумма компенсации за переезд составит 25,2 тысячи евро. В качестве обязательных условий для получения регулярных денежных выплат власти указывают постоянное проживание в деревне или небольшом городе и открытие в этом населенном пункте собственного бизнеса.
«Это может быть булочная, магазин канцтоваров, ресторан — все, что угодно. Так мы вдохнем жизнь в наши города и увеличим население», — приводит издание слова главы Молизе Донато Тома.
Тома добавил, что населенным пунктам региона, где живут менее двух тысяч человек, будет ежемесячно выделяться 10 тысяч евро на развитие инфраструктуры и организацию культурных событий.
«Людям нужна причина, чтобы остаться [в Молизе], иначе мы вернемся туда, откуда начали через несколько лет», — подчеркнул глава региона.
Данные Итальянского национального статистического института свидетельствуют о том, что с 2014 года регион потерял более девяти тысяч жителей — рождаемость находится почти на нуле, при этом молодые жители Молизе уезжают в крупные города, а старики постепенно умирают. В настоящее время население региона составляет 305 тысяч человек.
Ранее сообщалось о том, что власти города Муссомели на Сицилии выставили на продажу местную историческую недвижимость по цене 1 евро за дом. В течение года новые владельцы объектов должны будут отреставрировать жилье.
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В мире , Италия
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