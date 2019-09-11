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Меркель: США больше не будут защищать Евросоюз 

News.ru + ещё 2 54 минуты назад
Меркель усомнилась в планах США защищать ЕС
Фото: globallookpress.com
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейскому союзу следует уделять больше внимания обороне, так как Соединённые Штаты не станут защищать регион также, как это было во времена Холодной войны.
По её словам, ФРГ должна выполнять обещания, данные НАТО, а также тратить больше денег на оборону.
Больше нет автоматизма, который наблюдался во времена холодной войны, когда США взяли на себя роль защитника для нас, европейцев, — подчеркнула она во время дебатов в немецком парламенте, запись которых опубликована на сайте бундестага.
Политик добавила, что Брюссель и Вашингтон всё ещё имеют общую систему ценностей.
Ранее News.ru писал, что Меркель высоко оценила усилия РФ и Украины, направленные на деэскалацию конфликта между двумя государствами. В ходе выступления в парламенте политик выразила надежду на выполнение Минских договорённостей и отметила «небольшие шаги», сделанные с момента инаугурации украиснкого президента Владимира Зеленского, прошедшей в мае.
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Комментарии6
В мире , Армия , Европа , США , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Бундестаг , ЕС , НАТО
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