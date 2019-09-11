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Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим с Украиной 

Газета.Ru + ещё 8 41 минуту назад
Эстония хочет оградиться от «гомо-советикусов» из Украины
Фото: Depositphotos
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме захотел отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в балтийскую республику на работу. Об этом сообщает Sputnik Эстония.
По его словам, он намерен внести данное предложение в парламент.
"Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы", — пояснил Хельме.
Он подчеркнул, что миграционное давление на Эстонию с востока очень сильное и продолжает усиливаться.
Министр подчеркнул, что полностью миграцию упразднить не удастся, но Эстония имеет право сама определять, кого и в каком количестве пускать в свою страну.
ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года, согласно которому украинцы могут путешествовать внутри Евросоюза до 90 дней.
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В мире , Украина , ЕС , МВД , Эстония
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