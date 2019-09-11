Эстония хочет оградиться от «гомо-советикусов» из Украины

Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим с Украиной

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме захотел отменить безвизовый режим для граждан Украины , которые массово приезжают в балтийскую республику на работу. Об этом сообщает Sputnik Эстония.

По его словам, он намерен внести данное предложение в парламент.

"Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы", — пояснил Хельме.

Он подчеркнул, что миграционное давление на Эстонию с востока очень сильное и продолжает усиливаться.

Министр подчеркнул, что полностью миграцию упразднить не удастся, но Эстония имеет право сама определять, кого и в каком количестве пускать в свою страну.