Зеленский заявил об отсутствии диктаторства на Украине

При этом он отметил, что не планирует его забирать под офис президента.

"Немного завидую вам, у вас лучше место и лучшее здание. Но не бойтесь, вы не переезжаете, мы не хотим захватить это здание. Диктаторства на Украине нет", — сказал Зеленский

Он также похвалил Пристайко за работу.