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Сербские мусульмане потребовали автономии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Сербские мусульмане потребовали автономии
Фото: РИА Новости
Парламентская Партия демократического действия (ПДД) сербских мусульман призвала власти Сербии и Черногории предоставить особый автономный статус пограничному региону двух стран.
Муниципалитет Нови-Пазар на юго-западе Сербии рядом с административной линии с Косово и Метохией и границы с Черногорией является неформальным центром региона, который местные славяне-мусульмане называют Санджак. Численность компактно населяющих его и соседние муниципалитеты мусульман оценивается в 250-300 тыс. человек. В Черногории они также являются большинством в нескольких приграничных районах.
«ПДД направило во вторник официальным лицам Сербии, Черногории и международного сообщества платформу по решению вопроса статуса Санджака. Документом предусмотрено предоставление специального статуса Санджаку с законодательной, исполнительной и судебной властью в качестве постоянного механизма для обеспечения общественного и экономического развития», — передает РИА «Новости» заявление председателя партии Сулеймана Углянина.
По его словам, стремление к автономному статусу жители Санджака «выразили на референдуме 1991 года».
Напомним, в мае газета ВЗГЛЯД подробно писала, какими регионами рискуют расплатиться сербы за попытки стать «своими» для Запада.
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Комментарии2
В мире , Европа , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Сербия , Черногория
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