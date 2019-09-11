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The Daily Telegraph: Япония рассматривает возможность слить в море радиоактивную воду с АЭС Фукусима 

RT на русском 59 минут назад
Миллион тонн радиоактивной воды Япония сольет в океан?
Фото: Reuters
Японские власти заявили, что рассматривают возможность слить воду из АЭС Фукусимы в море, когда её станет больше негде хранить, пишет The Daily Telegraph. По их словам, из радионуклидов в этой воде содержится только тритий, который не опасен для человека. Защитники окружающей среды выступают резко против такой перспективы.
Министр по защите окружающей среды Японии заявил, что, возможно, властям придётся сбросить в океан более 1 млн тонн радиоактивной воды с АЭС в Фукусиме, сообщает The Daily Telegraph.
Дело в том, что после землетрясения и цунами 2011 года, из-за которых была повреждена АЭС, компания Tepco занималась сбором и хранением воды, которая прежде охлаждала реактор. Сейчас вода просто хранится в нескольких сотнях баков, хотя японское правительство и пытается выработать более долгосрочное решение. По оценке властей, к 2022 году вместительность баков будет исчерпана. Предлагаются разные варианты решения проблемы: от того, чтобы просто вылить переработанную воду в море до захоронения баков под землёй и даже выпуска воды в глубокие слои земной коры.
По заявлению Tepco, в этой воде содержится только изотоп водорода тритий, который не несёт большого вреда для человека. Однако из документов, к которым The Daily Telegraph получил доступ год назад, следует, что в воде по-прежнему есть и другие радиоактивные элементы, в том числе и стронций, йод, родий и кобальт.
Местные жители уже выразили свой протест против того, чтобы просто вылить воду в море. А правительство Южной Кореи обратилось с этим вопросом в МАГАТЭ. С резким протестом выступила и организация Greenpeace, назвав предложение министра полностью неправильным и с научной, и с политической точек зрения. По мнению экологов, единственный приемлемый вариант — долгосрочное хранение воды и обезвреживание от трития.
Экологи опасаются, что радионуклиды из моря попадут в рыбу, а из неё — в организм человека. В таком случае стронций, например, может накапливаться в зубах и костях и в итоге привести к раку костей и к лейкемии, отмечает The Daily Telegraph.
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Комментарии
В мире , Азия , Статьи , МАГАТЭ , Daily Telegraph , Япония
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