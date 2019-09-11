На Украине назначили нового главного военного прокурора 

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назначил бывшего депутата Виктора Чумака своим заместителем и главным военным прокурором, сообщила в среду пресс-служба генпрокуратуры.
Рябошапка занял пост генпрокурора 29 августа. В начале сентября он подписал приказ об увольнении замглавы ведомства, главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре", 11 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора — главным военным прокурором", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 10 сентября президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Виктора Чумака для назначения на указанную должность.
Чумак был депутатом парламента Украины 7-го и 8-го созывов. С 2012 года работал в должности председателя комитета Верховной рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года — на должности заместителя председателя комитета по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.