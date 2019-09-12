Украина отказалась признавать выборы в Крыму

Верховная Рада Украины признала нелегитимными выборы местных органов власти в Крыму , прошедшие на полуострове в единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщает РБК Украина.

Соответствующее постановление поддержали 325 депутатов. Документ осуждает «очередное нарушение международного права со стороны России » и требует от международного сообщества не признавать «незаконное голосование на временно оккупированных территориях республики Крым и города Севастополь».

В день голосования 8 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию в связи с проведением местных выборов в Крыму. МИД предостерег другие страны от контактов на национальном и региональном уровнях с представителями российской администрации на полуострове, а также призвал усиленно работать над возвращением Крыма под юрисдикцию Киева.

8 сентября 2019 года в Крыму прошли выборы в Государственный совет второго созыва. Выборы организованы по смешанной системе: 50 депутатов избираются по партийным спискам, 25 — в одномандатных округах.