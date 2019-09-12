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Украина отказалась признавать выборы в Крыму 

Lenta.ru + ещё 6 8 минут назад
Украина отказалась признавать выборы в Крыму
Фото: РИА Новости
Верховная Рада Украины признала нелегитимными выборы местных органов власти в Крыму, прошедшие на полуострове в единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщает РБК Украина.
Соответствующее постановление поддержали 325 депутатов. Документ осуждает «очередное нарушение международного права со стороны России» и требует от международного сообщества не признавать «незаконное голосование на временно оккупированных территориях республики Крым и города Севастополь».
В день голосования 8 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию в связи с проведением местных выборов в Крыму. МИД предостерег другие страны от контактов на национальном и региональном уровнях с представителями российской администрации на полуострове, а также призвал усиленно работать над возвращением Крыма под юрисдикцию Киева.
8 сентября 2019 года в Крыму прошли выборы в Государственный совет второго созыва. Выборы организованы по смешанной системе: 50 депутатов избираются по партийным спискам, 25 — в одномандатных округах.
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В мире , Политика , Украина , Выборы на Украине , МИД , Верховная Рада , Республика Крым
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