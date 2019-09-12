МИД Украины срочно вызвал посла Чехии 

Украинский МИД срочно вызвал посла Чехии на Украине Радека Матулы для того, чтобы тот объяснил смысл встречи президента Чехии Милоша Земана и членов организации "Всемирный совет подкарпатских русинов". Об этом говорится на сайте ведомства.
Как отмечается, министерство отреагировало на эту встречу, расценив ее, как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
По словам чешского дипломата, страна поддерживает территориальную целостность украинской стороны. Также он отрицал все призывы со стороны Чехии по русинской автономии в Закарпатье.
"Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии диктаторства на Украине.