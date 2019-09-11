Киев перестал расторгать договоры с Россией

Как пишет «Коммерсант», Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении договоров с Россией.

Всего двусторонняя договорно-правовая база насчитывает порядка 400 документов, а в последний раз информация о количестве разорванных соглашений появлялась осенью 2018 года. В ноябре теперь уже бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина «убила» 48 международных соглашений с Россией и пообещал разорвать еще 40.

Источник издания в российских госструктурах, занимающийся украинским вопросом, рассказал, что за прошедшее с момента выступления Климкина время обещанные соглашения не были разорваны.

Более того, в российском перечне всего 49 двусторонних документов, причем большинство были расторгнуты по инициативе Москвы после присоединения Крыма. В этом же списке 13 уже не действующих межведомственных соглашений.

При этом в перечне утративших силу документов есть и такие, статус которых до конца неясен.

«Были договоры, о денонсации которых Украина информировала через Twitter, а соответствующую ноту в наш адрес не присылала. Такие мы продолжаем считать действующими», — рассказал источник.

Он добавил, что информации о том, что украинская сторона выходила еще из каких-либо соглашений, российская сторона давно не получала.

«Возможно, что-то еще и пустили под нож, но нас в об этом в известность не ставили», — сказал он.

Как пишет газета, аналогичная ситуация с договорами, участницей которых Украина является в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Напомним, 28 марта 2018 года официально было прекращено соглашение между Россией и Украиной от 1995 года о порядке взаимных поставок оружия и военной техники.

Договор был подписан в 1995 году в развитие двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года, которое в настоящий момент уже тоже разорвано.