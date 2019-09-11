Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев перестал расторгать договоры с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 26 3 часа назад
Киев перестал расторгать договоры с Россией
Фото: Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press
СМИ со ссылкой на источник в российском МИДе заявили, что Киев приостановил процесс расторжения двусторонних договоров с Россией, набравший ход при экс-президенте Украины Петре Порошенко.
Как пишет «Коммерсант», Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении договоров с Россией.
Всего двусторонняя договорно-правовая база насчитывает порядка 400 документов, а в последний раз информация о количестве разорванных соглашений появлялась осенью 2018 года. В ноябре теперь уже бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина «убила» 48 международных соглашений с Россией и пообещал разорвать еще 40.
Источник издания в российских госструктурах, занимающийся украинским вопросом, рассказал, что за прошедшее с момента выступления Климкина время обещанные соглашения не были разорваны.
Более того, в российском перечне всего 49 двусторонних документов, причем большинство были расторгнуты по инициативе Москвы после присоединения Крыма. В этом же списке 13 уже не действующих межведомственных соглашений.
При этом в перечне утративших силу документов есть и такие, статус которых до конца неясен.
«Были договоры, о денонсации которых Украина информировала через Twitter, а соответствующую ноту в наш адрес не присылала. Такие мы продолжаем считать действующими», — рассказал источник.
Он добавил, что информации о том, что украинская сторона выходила еще из каких-либо соглашений, российская сторона давно не получала.
«Возможно, что-то еще и пустили под нож, но нас в об этом в известность не ставили», — сказал он.
Как пишет газета, аналогичная ситуация с договорами, участницей которых Украина является в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).
Напомним, 28 марта 2018 года официально было прекращено соглашение между Россией и Украиной от 1995 года о порядке взаимных поставок оружия и военной техники.
Договор был подписан в 1995 году в развитие двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года, которое в настоящий момент уже тоже разорвано.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Для Лукашенко наступают трудные времена Для Лукашенко наступают трудные времена В США разрешили Буту два дополнительных свидания В США разрешили Буту два дополнительных свидания Новый состав кабмина сформировали в Японии Новый состав кабмина сформировали в Японии
Комментарии1
В мире , Украина , Павел Климкин , Петр Порошенко , МИД , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией217
Лоза предложил наказание для Билана
Лоза предложил наказание для Билана40
Командир «Альфы» рассказал о взрыве посольства США
Командир «Альфы» рассказал о взрыве посольства США14
Умер академик Энеев
Умер академик Энеев4
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных8
Видео
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
Япония осталась без правительства
04:19
Япония осталась без правительства
В мире Азия
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
04:50
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
Общество
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
00:36
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
Происшествия Пожары
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
00:47
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
В мире Статьи
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
02:42
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
В мире Украина
Путин уволил Карасина
01:27
Путин уволил Карасина
Политика
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
01:39
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
Шоу-бизнес
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
00:41
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
Происшествия
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
02:06
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение