Для Лукашенко наступают трудные времена

Президент Белоруссии нуждается в максимальной поддержке и России, и Запада

На днях белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что хотел бы провести Олимпиаду совместно то ли с Украиной , то ли с Россией . На это, казалось бы, абсолютно бессмысленное заявление можно было бы не обратить внимания. Но до сих пор Батька не был замечен в бессмысленной болтовне — определенный, осязаемый смысл в его словах, конечно, есть. И к спортивным соревнованиям он никакого отношения не имеет.

Летние Олимпиады расписаны вплоть до 2028 года. Перспектива провести игры в 2032 году едва ли может волновать ум практичного Лукашенко. Последняя зимняя Олимпиада проходила в Сочи в 2014-м, и едва ли Россия может претендовать на решение МОК в свою пользу в обозримой перспективе. На Украину никто не поедет. Не только потому, что Украина — воюющая страна. Не только потому, что там развалена правоохранительная система и обеспечить безопасность гостей масштабного спортивного мероприятия Киев не в силах. И даже не потому, что городская инфраструктура (тот же печально известный «мост Кличко») может не выдержать наплыва туристов.

Украина ненадежна. Страна откровенно провалила подготовку в «Евровидению-2017», а на «Евровидение» прошлого года в Тель-Авиве Киев и вовсе отказался посылать своих участников после скандала вокруг певицы Maruv. А объем работ, который необходимо проделать к Олимпиаде, и ответственность за подготовку не сравнимы ни с каким «Евровидением». Он попросту неподъемен для нищей, политически и психически нестабильной страны.

Тогда к кому и по какому поводу обращался Лукашенко?

В контексте недавнего обмена пленными между Россией и Украиной стало очевидно, что Минск стремительно теряет свое значение как посредника в урегулировании конфликта. Киев и Москва договорились об обмене напрямую. Обмен может стать прологом к урегулированию конфликта в том или ином виде, причем не обязательном в минском формате.

Даже легкая оттепель в российско-украинских отношениях бьет по Белоруссии, причем это «бьет» имеет конкретное денежное выражение. Ведь посреднические услуги Минска состоят не только в организации переговоров между Москвой, Киевом, Европой, Донецком и Луганском. Поставки белорусских нефтепродуктов на Украину, серый импорт российских товаров, маркированных белорусскими кодами, и обратные поставки украинской продукции в Россию, денежный поток в аэропорту Минска, который ежемесячно принимает десятки тысяч транзитных пассажиров между Киевом и Москвой, и многое другое.

Но и деньги сейчас не главное. Куда большее значение имеет утрата Минском инициативы. Лукашенко откровенно сетует на то, что все предложения Белоруссии по урегулированию конфликта на Украине были отвергнуты, и война продолжается, «потому что это кому-то нужно». Кому — Батька не говорит, оставляя возможность держать нос по ветру в быстро меняющихся обстоятельствах. Время для Белоруссии действительно ускорится. В ноябре этого года там состоятся парламентские выборы. А уже в следующем году — президентские.

Будет ли следующий год годом транзита власти, или Лукашенко продолжит руководить своей страной, непонятно. Пойдет ли он по пути Нурсултана Назарбаева , заранее запустившего процесс передачи власти, либо будет контролировать ситуацию до конца лично, рискуя разделить участь Ислама Каримова и его семьи?

Так или иначе Лукашенко нужна максимальная поддержка: и России, и Запада. Торговаться за эту поддержку с Россией Минск активно начнет уже через несколько месяцев, когда Белоруссия возглавит органы управления ЕАЭС . На кону — беспошлинный импорт российской нефти, единая валюта, транзит и, конечно, признание Москвой решений Лукашенко относительно своей дальнейшей политической судьбы — каким бы оно ни было.

Не менее важна поддержка Запада. Но здесь Батьке предложить особо нечего, кроме своей посреднической роли в урегулировании украинского конфликта. Роль «миротворца» стремительно ускользает от Александра Лукашенко. А без этой приставки в глазах Запада он остается всего лишь «последним диктатором Европы».

Еще вчера белорусский президент рассказывал о том, что он «наглухо закрыл границу с Украиной», опасаясь потока оружия из воюющей страны. И он абсолютно прав: украинские и белорусские националисты действуют в тесной спайке. А идея распространения «украинской революции» на близлежащие территории жива в умах фанатиков. Но уже сегодня Лукашенко рассказывает о том, что готов проводить совместно с Украиной большие спортивные мероприятия. Что в условиях «наглухо закрытых границ» как минимум нежелательно.

Еще вчера Лукашенко заявлял, что Москва «выкручивает руки», а сегодня просит «не гнобить, но поддержать в трудную минуту». Трудная минута наступает для Александра Григорьевича уже сейчас. А значит, пришло время окончательно определяться, с кем именно он хочет проводить «олимпиаду».