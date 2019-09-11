В Лондоне заявили о новой «Большой игре» с Россией

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

Чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен перейти на круглогодичный режим работы из-за угрозы того, что Россия может возобновить так называемую "Большую игру", предупредил глава Объединенного командования вооруженных сил Патрик Сандерс . Об этом пишет The Telegraph.

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

По словам генерала, "возвращение к конкуренции великих держав" означает, что современная война ведется одновременно как на поле боя, так и в киберпространстве.

Сандерс добавил, что правительству нужен новый способ координации всех ресурсов, имеющихся в распоряжении властей, — от военных средств до учреждений, отвечающих за реагирование на гражданские кризисы.

По его мнению, реакция на отравление Скрипалей в Солсбери в прошлом году была "невероятно эффективной", и это был особенно хороший пример того, как различные правительственные ведомства объединились, чтобы разрешить кризис.

В то же время он указал на то, что сейчас необходим постоянно действующий национальный орган, способный незамедлительно реагировать на такие события, поскольку такие страны, как Россия и Китай, угрожают вернуться к "Большой игре" в новой форме — по его выражению, "на стероидах".

Он предупредил, что Британия каждый день находится под угрозой оказаться объектом атак в киберпространстве "со стороны враждебных государств и практикующих насилие экстремистов".

По его мнению, для повышения устойчивости страны к стратегическим угрозам следовало бы создать новый антикризисный механизм, ситуационный центр помимо уже имеющегося кризисного кабинета при правительстве (COBRA).

Дело Скрипалей

Отношения между Россией и Великобританией ухудшились из-за инцидента в Солсбери, вину за который Лондон бездоказательно возложил на Москву. В начале марта прошлого года там отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля , осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Лондон тут же обвинил Москву в нападении, Москва все категорически отрицает.