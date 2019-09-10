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Сенцов и Кольченко рассказали, чем будут заниматься на Украине 

РИА Новости 3 часа назад
Сенцов рассказал, чем займется на Украине
Фото: РИА Новости
Осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, освобожденные российской стороной, во вторник рассказали, чем они планируют заниматься после освобождения, при этом в Крым возвращаться они не намерены.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
"Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле — это снимать кино и жить", — сказал Сенцов во время совместной пресс-конференции в Киеве, трансляцию вел телеканал "Прямой".
По словам Сенцова у него сейчас гостит мама и сын, который вернётся в Крым с его бывшей супругой. Мать же останется в украинской столице, где он планирует остаться жить с дочерью. Он уточнил, что вопрос, будет ли он участвовать в политической жизни страны, пока открыт.
Кольченко, в свою очередь, отметил, что пока не строил планы на будущее, планирует первое время отдохнуть и адаптироваться.
"Пока Путин у власти, в Крым возвращаться не собираюсь", — сказал он, отметив, что продолжит обучение в Таврическом национальном университете имени Вернадского.
Сенцов и Кольченко были осуждены в России на длительный срок колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
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Комментарии4
В мире , Украина , Александр Кольченко , Кирилл Вышинский , Олег Сенцов , РИА Новости , Республика Крым
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