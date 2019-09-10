Лукашенко преподнес необычный подарок Патрушеву

Лукашенко подарил Патрушеву досье о его службе в Белоруссии

"Я решил вам подарить ваше досье о вашей службе и работе в Беларуси в свое время (Патрушев в 1974-1975 годы являлся слушателем высших курсов КГБ в Минске — прим. ТАСС), — сказал Лукашенко. — Я понимаю, что вы цените те годы. Адреса, пароли, явки — все здесь. Но удивительно: косяков никаких не замечено в те годы, поэтому и стали большим человеком".

Президент Белоруссии отметил, что секретарю Совбеза РФ наверняка "приятно будет вспомнить те годы".

В беседе с журналистами Патрушев сказал: "Мне всегда приятно находиться в Минске, я здесь окончил высшие курсы КГБ СССР. С учетом того, что это было в молодости, это самые добрые воспоминания".

Он подчеркнул, что Минск "радует глаз, выглядит очень здорово". "Не только Минск. Когда бываешь и в других ваших регионах, тоже остается очень хорошее впечатление", — добавил Патрушев.

Во вторник секретарь Совбеза РФ находится в Минске для проведения межведомственных российско-белорусских консультаций по вопросам безопасности. 5 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась сообщил, что в ходе визита Патрушева в Минск будут обсуждаться международные механизмы по контролю за вооружениями и ряд других вопросов.