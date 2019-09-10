Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко подарил Патрушеву досье о его службе в Белоруссии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Лукашенко преподнес необычный подарок Патрушеву
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым во вторник подарил ему досье о службе в Белоруссии.
"Я решил вам подарить ваше досье о вашей службе и работе в Беларуси в свое время (Патрушев в 1974-1975 годы являлся слушателем высших курсов КГБ в Минске — прим. ТАСС), — сказал Лукашенко. — Я понимаю, что вы цените те годы. Адреса, пароли, явки — все здесь. Но удивительно: косяков никаких не замечено в те годы, поэтому и стали большим человеком".
Президент Белоруссии отметил, что секретарю Совбеза РФ наверняка "приятно будет вспомнить те годы".
В беседе с журналистами Патрушев сказал: "Мне всегда приятно находиться в Минске, я здесь окончил высшие курсы КГБ СССР. С учетом того, что это было в молодости, это самые добрые воспоминания".
Он подчеркнул, что Минск "радует глаз, выглядит очень здорово". "Не только Минск. Когда бываешь и в других ваших регионах, тоже остается очень хорошее впечатление", — добавил Патрушев.
Во вторник секретарь Совбеза РФ находится в Минске для проведения межведомственных российско-белорусских консультаций по вопросам безопасности. 5 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась сообщил, что в ходе визита Патрушева в Минск будут обсуждаться международные механизмы по контролю за вооружениями и ряд других вопросов.
ТАСС: последние новости
Борис до конца. Джонсону грозит тюрьма за отказ отсрочить Brexit, но он не хочет сдаваться Борис до конца. Джонсону грозит тюрьма за отказ отсрочить Brexit, но он не хочет сдаваться Зеленский пообещал не закрывать телеканалы и поддерживать свободу слова на Украине Зеленский пообещал не закрывать телеканалы и поддерживать свободу слова на Украине Китай сделал Германии жесткое представление из-за заявления по Гонконгу Китай сделал Германии жесткое представление из-за заявления по Гонконгу
Комментарии
В мире , Политика , СНГ , Николай Патрушев , Александр Лукашенко , Совет безопасности РФ , КГБ СССР , ИТАР-ТАСС , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не пережила предательство: почему мать утопила детей
Не пережила предательство: почему мать утопила детей78
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма175
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США173
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана63
«Короля эрекции» будут судить в Петербурге
«Короля эрекции» будут судить в Петербурге6
Видео
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
02:06
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Политика
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
00:57
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
В мире Европа
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
05:14
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
Политика
Тимати удалил резонансный клип про Москву
01:46
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Шоу-бизнес
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть