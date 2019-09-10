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Спецпредставитель США прокомментировал возможность вторжения в Венесуэлу 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
В США оценили возможность вторжения в Венесуэлу
Фото: Reuters
США рассматривают все варианты действий в отношении Венесуэлы, заявил на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Отвечая на вопрос о возможности вторжения в Венесуэлу со стороны США, Абрамс сказал, что "все опции рассматриваются".
"У нас есть все возможности, которые существуют", — добавил он.
В июне Абрамс говорил, что Вашингтон до сих пор не снял с повестки дня военный вариант для Венесуэлы.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, отвечая на вопрос о возможном военном вмешательстве Соединенных Штатов в ситуацию в Венесуэле, заявил, что США рассматривают "все варианты". Телеканал CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны США, знакомый с ситуацией, сообщал, что Пентагон разрабатывает новые военные решения, направленные на сдерживание российского, китайского и кубинского "влияния" на правление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В Москве неоднократно предостерегали Вашингтон от военного сценария. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что применение военной силы против Венесуэлы "будет унижением всего региона, всей Латинской Америки, всего Карибского бассейна". Он отмечал, что попытки насильственной смены власти в Каракасе чреваты самыми серьезными последствиями. В МИД России также считают, что потенциальный силовой сценарий в Венесуэле опасен разжиганием гражданской войны.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Комментарии
В мире , Армия , Войска , Конфликты , Латинская Америка , США , Эллиот Абрамс , Николас Мадуро , Джон Болтон , Хуан Гуаидо , Сергей Лавров , МИД , Пентагон , CNN , Венесуэла
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