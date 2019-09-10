Сенцов собрался вернуться в Крым на танках

Сенцов захотел вернуться в Крым на танке

О своих планах Сенцов рассказал на пресс-конференции в Киеве.

«Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами — это снимать кино и жить. Касаемо Крыма — вернуться туда можно только на танках», — подчеркнул он.

После этого режиссер попросил не воспринимать эти слова буквально.

Украинского режиссера арестовали в Крыму весной 2014-го. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии по делу о подготовке терактов в Крыму.

7 сентября 2019-го Сенцова отправили домой, в этот день Россия и Украина обменялись заключенными по схеме 35 на 35.

На пресс-конференции режиссер рассказал, что планирует жить в Киеве. Он заявил, что в украинскую столицу уже приехала его дочь.