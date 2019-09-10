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Сенцов захотел вернуться в Крым на танке 

Рамблер + ещё 10 17 минут назад
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Фото: РИА Новости
Режиссер Олег Сенцов, вернувшийся на Украину в рамках обмена заключенными с Россией, заявил, что планирует снимать кино, а в Крым пока не собирается. Об этом сообщает УНИАН.
О своих планах Сенцов рассказал на пресс-конференции в Киеве.
«Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами — это снимать кино и жить. Касаемо Крыма — вернуться туда можно только на танках», — подчеркнул он.
После этого режиссер попросил не воспринимать эти слова буквально.
Украинского режиссера арестовали в Крыму весной 2014-го. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии по делу о подготовке терактов в Крыму.
7 сентября 2019-го Сенцова отправили домой, в этот день Россия и Украина обменялись заключенными по схеме 35 на 35.
На пресс-конференции режиссер рассказал, что планирует жить в Киеве. Он заявил, что в украинскую столицу уже приехала его дочь.
«Моя мама с моим сыном сейчас приехали нас проведать. Мама пока останется. Сын с бывшей супругой едут в Крым», — заключил он.
Комментарии5
В мире , Конфликты , Украина , Олег Сенцов , Республика Крым
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