В США размышляют, как натравить РФ и КНР друг на друга

The Hill (США): Америка может настроить Китай против России

Автор The Hill ( США ) не скрывает своей цели поссорить Россию Китаем . При этом Россия для него — «ревизионист и агрессор, пытающийся обрушить» США и ЕС , а Китай — просто «глобальный конкурент». Поэтому и кары для нас предусмотрены разные: сначала санкции надо усилить против Москвы , а затем — против Китая. То, что газ из РФ вместо ЕС потечет в КНР, не беда. Споры о газе помогут «натравить двух хищников друг на друга».

Россия и Китай являются экспансионистскими державами, угрожающими американским и западным интересам во всем мире. Однако между ними нет настоящего и прочного альянса, а есть развивающееся партнерство, созданное в целях ослабления влияния США. Если бы американская политика была стратегически проницательной и дальновидной, она поощряла бы соперничество и конфликт между Москвой и Пекином, который выгоден Западу.

Россия остается главным противником Запада на ближайшую перспективу, а вот Китай превращается в более долговременную угрозу. Россия — ревизионист и агрессор, пытающийся обрушить трансатлантический мир. Но возможностей для этого у нее становится все меньше, и в предстоящее десятилетие все ее внимание будет поглощено внутренней неразберихой и кризисом передачи власти.

Китай же является устойчиво развивающимся глобальным конкурентом, с растущей экономикой и долговременной стратегией, цель которой заключается в том, чтобы превзойти Европу и Америку. ВВП Китая в семь с лишним раз превышает российский, а его население в десять раз больше. Китай обгоняет Россию и в военном плане, поскольку та в условиях экономического застоя вынуждена урезать бюджетные ассигнования на оборону.

При самом неблагоприятном сценарии прочный альянс между Россией и Китаем будет способствовать сохранению агрессивных военных намерений Москвы. Он позволит КНР расширить масштабы своих операций по усилению экономического влияния в Европе, приведет к развертыванию боевых формирований двух стран в новых местах и к распылению боевого потенциала США. При благоприятном сценарии Вашингтон будет провоцировать споры между своими главными противниками, и ослаблять их антизападное партнерство, поскольку свои ресурсы в этом случае они станут направлять друг против друга.

Есть три региона, где Вашингтон может осуществлять такую стратегию раскола. Это российский Дальний Восток, Центральная Азия и Арктика. Китаю надо помочь в расширении влияния на сибирские и дальневосточные провинции России, которой он в XIX веке уступил там огромные территории, поскольку сам был слаб, а Российская империя была относительно сильной. Теперь они поменялись ролями, и сегодня ими движет демография и экономические амбиции. Попытки вернуть эти регионы будут важны для Китая с символической и стратегической точки зрения.

Если говорить о демографии, то в Сибири и на тихоокеанском побережье российское население уменьшается, а в соседнем Китае численность населения растет. Вдоль их общей границы живут примерно 4,3 миллиона русских, а напротив них 109 миллионов китайцев, причем многим из них очень нужна земля, работа и ресурсы. Устойчивый наплыв китайских рабочих в Россию указывает на то, что Пекин все чаще видит в северном соседе не только поставщика сырья, но и источник земли для своего увеличивающегося и динамичного населения.

Увеличение числа китайцев в России позволит Пекину проявлять больше политической активности под предлогом защиты соотечественников, как это делает Москва, реализуя экспансионистские планы в Европе и утверждая при этом, что она защищает русскоязычное население. Воспользовавшись подрывной тактикой России против нее самой, Пекин сможет претендовать на приграничные российские территории и ресурсы, заявляя, что он сумеет развивать их более эффективно. При жизни следующего поколения значительная часть России к востоку от Урала может стать китайским протекторатом.

Усиливающееся китайское проникновение будет создавать трения в отношениях с Москвой, а это приведет к наращиванию военной мощи по обе стороны общей границы. Переброска российских сил и средств на восточный театр ослабит давление на Европу и приведет к уменьшению угроз для членов и партнеров НАТО со стороны Москвы. Это также будет сдерживать экспансионизм Китая и отвлечет китайские ресурсы на защиту северных и западных границ. Таким образом, это укрепит позиции Америки в деле защиты Японии и Южной Кореи и сдерживания китайской агрессии на Дальнем Востоке.

Центральная Азия также может стать выгодным для Запада полем битвы между Россией и Китаем. Китайская инициатива «Один пояс — один путь» призвана подчинить экономическим и политическим замыслам КНР те страны, которые находятся вдоль ее маршрута. Среди прочего, она нацелена на уменьшение влияния Москвы и на подрыв ее региональных альянсов. Вашингтону надо активнее поддерживать независимость пяти центральноазиатских государств и содействовать тупиковому соперничеству между Пекином и Москвой. В этой стратегической игре, где свою роль будут играть поставки энергоресурсов, экономические инвестиции и военное сотрудничество, Вашингтон способен помочь местным руководителям противостоять имперскому давлению России и Китая, а также натравить двух хищников друг на друга.

В Арктике Москва сделала ставку на то, что сможет контролировать Северный морской путь и присвоить эксклюзивные права на заполярные полезные ископаемые. Но климатические изменения, спад в российском судостроении и растущее присутствие в Арктике других государств, в том числе Китая, бросают вызов кремлевским амбициям. США должны укреплять свои позиции и противодействовать попыткам России контролировать арктические морские маршруты. Одновременно с этим им следует сдерживать китайские поползновения. Для этого потребуются более смелые и энергичные дипломатические, экономические и военные усилия. Кроме того, США не должны признавать исключительные экономические зоны в арктических морях.

Россия превращается в «младшего брата» Китая, меняясь с ним ролями, которые эти страны играли при царизме и коммунизме. Угроза введения более жестких западных санкций против России, распространяющихся и на экспорт энергоресурсов, если она будет и дальше осуществлять агрессивные военные действия против своих соседей, приведет к расширению ее экономической зависимости от Китая. Это вызовет рост недовольства в Москве и усиление политических разногласий с Пекином, чем Соединенные Штаты вполне могут воспользоваться к своей стратегической выгоде.